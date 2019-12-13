Haberler » Güncel » Kalecik terminale kavuşuyor - Haber

Kalecik terminale kavuşuyor

Kalecik Belediyesi tarafından ilçe ulaşımına yeni bir yön kazandırması beklenen terminalin yapımına başlandı.

13.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:01Kalecik terminale kavuşuyor
Belediyesi tarafından ilçe ulaşımına yeni bir yön kazandırması beklenen terminalin yapımına başlandı.

500 metrekare büyüklüğündeki alanda temeli atılan ilçe terminali, 5 otobüs kapasitesi ile hizmet verecek. Terminalle birlikte ilçe genelinde kilit taşı ve yol açma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, ilçe halkının refahı ve beklentilerine yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti. Terminalin şehir merkezi ile Kalecik arasındaki ulaşıma katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Kalkan, "Ulaşımda her geçen gün bir üst noktaya doğru ilerliyoruz. İlçe ulaşımında sürekli genişlettiğimiz araç filomuzun güzergah sayısını yakın zamanda 43 mahalleye çıkardık. Halkımızın ulaşım imkanlarını ve ulaşım konforunu yakından takip ediyor, bu anlamda yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizin muhtelif yerlerinde yol açma ve kilit taşı döşeme çalışmaları da hızla devam ediyor. Yapımına henüz başladığımız ve Ankara-Kalecik arası ulaşıma son derece önemli bir katkı sağlamasını beklediğimiz yeni terminalimizin de halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Terminalimiz 5 otobüsle hem Ankara ulaşımında hem de ilçe içi ulaşımda halkımıza hizmet verecek. Personellerimizin yakinen takip ettiği inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Biz Kalecik halkının refahını önemsiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çanşa Kale Mahallesi'ne inşa edilen terminalin en kısa sürede bitirilmesi bekleniyor. - ANKARA

Duhan Kalkan, Kalecik, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı 'gaz dedektörü' - Haber
11:40 Arjantin, Morales'e sığınma hakkı verdi - Haber
11:40 Ağrı'da terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
11:40 Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
11:35 Deneyap Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
09:08 İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesini güncelledi: Muhammed Dahlan 10 milyon TL ile kırmızı listede - Haber
13.12.2019 11:43:22