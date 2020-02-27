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Kaleci Nahuel Guzman, attığı golle Tigres'yi çeyrek finale taşıdı

Tigres kalecisi Nahuel Guzman, Concacaf Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale taşıdı.

27.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:26

Kuzey, Orta Amerika ve Futbol Konfederasyonu (Concacaf) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, ekibi Tigres, sahasında El Salvador temsilcisi Alianza'yı konuk etti.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Tigres, 9'uncu dakikada Enner Valencia ve 17'nci dakikada Andre-Pierre Gignac'ın golleriyle maça hızlı başladı. 23'üncü dakikada tekrar sahneye çıkan Gignac, penaltıdan fileleri bir kez daha havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Ancak konuk ekipten PoJuan Carlos Portillo, 33 ve 42'nci dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

TUR GİTTİ DERKEN SAHNEYE KALECİ ÇIKTI

Meksika ekibi bu sonuçla turnuvaya veda edecekken, mücadelenin 90+4'üncü dakikasında kaleci Nahuel Guzman sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta Eduardo Vargas'ın yaptığı ortada kafayla topu ağlara gönderen 43 yaşındaki file bekçisi, takımını çeyrek finale taşıdı. Guzman'ın golü sonrası statta büyük coşku yaşandı.

Kaleci Nahuel Guzman, attığı golle Tigres'yi çeyrek finale taşıdı

Orta Amerika, Karayipler, Meksika, Spor

Kaynak: DHA


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Q:43 mü yaşında
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