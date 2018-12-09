Kaledeki Kartal: Karius

CELAL UMUT EREN Beşiktaş
, Aytemiz Alanyaspor
deplasmanında 2 puan kaybetse de kaleci Loris Karius
'un performansı ön plana çıktı. Sezon başından bu yana basit hatalarıyla ağır eleştiriler alan Alman file bekçisi, siyah-beyazlı forma altında en iyi maçını oynadı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool
'da yaptığı hatayı hep üzerinde baskı olarak taşıyan Karius, yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Deneyimli eldivenin Aytemiz Alanyaspor deplasmanında yakaladığı çıkış da dikkatlerden kaçmadı.
90 dakika boyunca birbirinden önemli kurtarışlar yapan 25 yaşındaki kaleci takımını ayakta tuttu. Karius maç boyunca 6 kritik kurtarış yaptı. Özellikle ikinci yarıda coşan tecrübeli yıldız, 2 net kurtarışla alkış topladı.
Videolar paylaşıldı
Ligde de iyi bir ivme yakalayan Karius, son 3 maçta sadece 1 gol yedi. Galatasaray
derbisinde tam not alan deneyimli file bekçisi, Alanyaspor maçıyla zirve yaptı. Adaptasyon sürecini tamamen atlatan Karius, gelecek adına da önemli mesajlar verdi. Beşiktaşlı oyuncunun bu performansı İngiliz basınında da yer aldı. Daily Mirror
, Karius'un performansının bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek, "Gün Karius'un günü. Unutulmaz bir performans gösterdi. Takımını puanda tuttu" yorumunu yaptı. Liverpool'a yakın medya kuruluşları da Alman kaleciye övgü yağdırdı. Liverpool Echo sitesi Karius'un kurtarışlarını yayınladı. Sosyal medya üzerinden de Karius'un kurtarışları video olarak Liverpool taraftarlarınca paylaşıldı.
Galatasaray ve Alanya maçlarında kalesini kapatan Loris Karius kariyerinde ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı gol yemeden bitirdi.
Beşiktaş,Aytemiz Alanyaspor
09 Aralık 2018 Pazar 09:18