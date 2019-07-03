Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi'nin kentin önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Vali Karaloğlu, valilikte başkanlık ettiği Kaleiçi Komisyonu toplantısında, iki yıl önce söz konusu tarihi bölgede düzeni, güvenliği sağlayacak bazı önlemler aldıklarını ifade etti.

Birtakım kararlarla Kaleiçi'nde ciddi düzelmeler yaşandığını vurgulayan Karaloğlu, bunun bölge esnafının ve halkının memnuniyetinden de anlaşıldığını aktardı.

Karaloğlu, düzenlemelerden sonra Kaleiçi'ni ailelerin daha sık ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama son 8-9 aydır bu komisyonu toplayamadık. Araya seçimler girdi, seçim sonrası belediyelerin yeniden yapılanması oldu. Bölgede eski kötü görünüme dönüş olduğunu, alınan kararların aynı ciddiyetle uygulanmadığını gözlemledik. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Onu bugün hep birlikte konuşacağız. Yeniden aldığımız kararları titizlikle uygulama mecburiyetimiz var. Kaleiçi, bu şehrin en önemli parçasıdır, bizim en önemli değerimizdir. Kaleiçi ile ilgili hiç kimse kafasına estiği gibi davranamaz."

Kaynak: AA