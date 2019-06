Kaleiçi Festivali'nin onur konuğu Ukrayna

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Antalya Başkonsolosluğunun Ukrayna Anayasası'nın kabulünün 23'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda, 4'üncü Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkesinin Ukrayna olacağını ilan etti.



Başkan Uysal, Ukrayna Antalya Başkonsolosluğu Viacheslav Khomenko ev sahipliğinde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen Ukrayna Anayasası'nın 23'üncü kabul yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona konsolosluk yetkililerinin yanı sıra Antalya'da yaşayan çok sayıda Ukrayna vatandaşı da katıldı. Günün anısına Başkonsolos Khomenko, Başkan Uysal'a ülkenin geleneksel kıyafeti vışıvanka hediye etti. Başkan Uysal, hediyeyi iki ülke arasındaki dostluğunu sembolü olarak aldığını söyledi.



Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl farklı bir ülkeyi onur konuğu olarak ağırladığı Kaleiçi Old Town Festivali'ne 4'üncü yılda Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak katılacağını belirten Başkan Uysal, "Ukrayna'yı festivalimizde konuk edeceğiz. Dostluğumuzu ve komşuluğumuzu daha da pekiştireceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA