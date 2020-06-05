Kaleiçi'nde Dünya Çevre Günü etkinliği

Kaleiçi'nde Dünya Çevre Günü etkinliğiMuratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde, otelciler ve esnafın katılımıyla çevre temizliği yaptı.

05.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:00
Kaleiçi'nde Dünya Çevre Günü etkinliği
Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde, otelciler ve esnafın katılımıyla çevre temizliği yaptı. Etkinliğe katılan Belediye Başkan Ümit Uysal, eldivenlerini giyerek izmarit toplarken "Kaleiçi gibi doğal dokuyla uyumlu mekanları çevrenin parçası sayıyor ve herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği ile birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi. Belediyenin dezenfekte ekibinin de yer aldığı temizlikte Başkan Uysal, Dernek Başkanı Hasan Yiğitgil, Kaleiçi otelcileri ve esnafı eldivenleri ve maskelerini takıp tarihi Üç Kapılar'dan başlayarak Hesapçı Sokak boyunca temizlik yaptı.
Tarihi kent merkezinde gelişigüzel atılmış izmaritler dikkat çekerken Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü gibi günleri kamu yararına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak Kaleiçi'nde, Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'yle gerçekleştirilen etkinliğinin bunun parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:
"Dünyayı, doğayı insanoğlu yoğun bir şekilde tahrip ediyor. Bunun sonucunda her türlü felaket ortaya çıkıyor, salgın hastalıklar da dahil olmak üzere. 5 Haziran Dünya Çevre günü hem kutlu olsun hem de hepimizi bir duyarlığa sevk etsin. Hem çevreye hem doğaya hem de kültür değerlerine duyarlılığımızı arttıralım."
Etkinlik mekanı olarak Kaleiçi'nin tercih edilmesini de ayrı bir anlamı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Kaleiçi'ni çevrenin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Bu çerçevede Antalya'da Kaleiçi'ne ilişkin özel bir hassasiyete sahip olduklarını belirten Başkan Uysal, "Kaleiçi çok değerli ve çok önemli. Herkesi Kaleiçi'ne bekliyoruz. Kaleiçi gibi doğal dokuyla uyumlu mekanları çevrenin parçası sayıyor ve herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. Kaleiçi’nde Dünya Çevre Günü etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Çevre Günü, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Haberler››Güncel››Kaleiçi'nde Dünya Çevre Günü etkinliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Zonguldak'ta 12 çeşit ata tohumu üretilecek - Haber 18:23: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı - Haber 18:23: Son dakika haberi | Keşan'da banka önünde bekleyenlere "sosyal mesafe" uyarısı - Haber 18:23: Eskişehir'den çalınan otomobildeki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haber 18:23: Ordu'da kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - Haber 18:15: Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı - Haber 17:48: Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı - Haber 16:11: İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü - Haberler 12:01: Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı - Haberler 11:06: Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu - Haberler