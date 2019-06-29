29.06.2019 19:19
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Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu Ukrayna olacak

Kaleiçi Old Town Festivali

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen 4. Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkenin Ukrayna olacağı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen 4. Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkenin Ukrayna olacağı bildirildi.
Ukrayna Anayasasının kabulünün 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla Antalya 'da düzenlenen resepsiyona katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal , festival sayesinde iki ülkenin birbirine daha da çok yaklaşacağını söyledi.
Uysal, festivalin bu yıl da renkli görüntülere sahne olacağını bildirdi.
Resepsiyonda Uysal'a, Ukrayna Antalya Başkonsolosu Viacheslav Khomenko, Ukrayna'nın geleneksel izlerini taşıyan "vışıvanka" adlı bir kıyafet hediye etti.
Kaynak: AA
Antalya , Uysal , Muratpaşa , Ukrayna , Güncel

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