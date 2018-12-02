Kalelerde Sıkıntı Var

Zorlu derbinin bir diğer anahtar noktası kaleler olacak. Her iki takımın kalecisi de uluslararası anlamda deneyime sahip. Ancak hatalarıyla da bir anda maçın kaderini etkileyebilecek isimler.





Karius da Fenerbahçe derbisindeki başarılı oyunuyla akıllarda ve yüzde 73'lük kurtarış yüzdesine sahip.