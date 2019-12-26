Kalemoğlu Göletinde Kapasite Arttı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Gördes ilçesi Kalemoğlu Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından gölet genişletilerek daha kullanışlı hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Gördes ilçesi Kalemoğlu Mahallesi'nde bin 605 küçükbaş ve 155 büyükbaş hayvanın faydalandığı hayvan içme suyu göletinde yaptığı bakım onarım ve temizlik çalışması sonrası göleti genişleterek üreticilerin hizmetine sundu. Mahalle muhtarının talebi üzerine etüt çalışması sonucunda mevcut göletin temizlik ve bakım ihtiyacı olduğu, mahalledeki mevcut hayvan varlığına yetmediği, yeni bir gölete ihtiyaç duyulduğunun tespiti yapıldı. Tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi göletin temizlenmesi, büyütülmesi ve yeni gölet açılması için çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi mevcut göletin bakım ve temizliğinin yapılmasının ardından mera arazisinde bulunan alana da bir adet daha HİS göleti yaparak üreticilerin hizmetine sundu.