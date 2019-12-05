Haberler » Güncel » 'Kalender Karikatür Muhabbeti' Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor - Haber

'Kalender Karikatür Muhabbeti' Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi 'Kalender Karikatür Muhabbeti', söyleşi dizisinde 8 Aralık Pazar saat 14.00'te şair, şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor.

05.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:42'Kalender Karikatür Muhabbeti' Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi 'Kalender Karikatür Muhabbeti', söyleşi dizisinde 8 Pazar saat 14.00'te şair, şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ı konuk ediyor.

Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği'nin birlikte düzenlediği 'Kalender Karikatür Muhabbeti' mizah dünyasının farklı dallarından önemli konukları ağırlamaya devam ediyor. Mizahın konuşulduğu ve her ay düzenlenen etkinliğin Aralık ayı konuğu ayrılıkların şairi, aşk şarkılarının mimarı Ahmet Selçuk İlkan olacak. Hüzünlü duyguları yansıtan biri olarak bilinen İlkan, eğlenceli olmasının yanı sıra eserlerinde hiciv sanatını da ustaca kullanıyor. Moderatörlüğünü Öznur Kalender'in yapacağı söyleşide İlkan'ın mizahi bir dille yazdığı eserleri ve hicivleri üzerine yapılacak söyleşi 8 Aralık Pazar saat 14.00'te Karikatür Evi'nde gerçekleşecek.

Türkiye karikatürünün belleğinin tutulduğu ve karikatürü her yaştan Kadıköylü ile buluşturan Karikatür Evi, söyleşiler, atölyeler ve sergiler düzenleyerek usta çizerlerle karikatür severlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Ahmet Selçuk, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32 11 YILDIR ARANIYOR... BULANA 100 BİN DOLAR ÖDÜL - Haber
16:32 Damar check-up'ı nedir? - Haber
16:31 TÜPRAŞ'taki patlamaya drone benzeri cisim neden olmuş - Haber
16:31 Sivas'ta 35 bin öğrenciye ücretsiz diş tedavisi - Haber
16:27 Malatya'da kanserle mücadele konferansı - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:34:39