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'Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buluyor

Kalenin Sesi Gazetesi tarafından düzenlenen ve Çanakkale'nin en büyük spor ödüllerinden biri olan "19 Mayıs 1919'un 100. Yılı Amatör Spor Haftası Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak.

10.10.2019 10:43'Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buluyor
Kalenin Sesi Gazetesi tarafından düzenlenen ve Çanakkale'nin en büyük spor ödüllerinden biri olan "19 Mayıs 1919'un 100. Yılı Amatör Spor Haftası Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak.

Yarın saat 18: 30'da İçdaş Kültür Merkezinde yapılacak olan dev organizasyonda 23 branşta toplam 340 sporcuya plaket verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu destek verdiği gece, heyecan dolu anlara sahne olacak. Organizasyonda özel sporcular, spora ve sporcuya destek veren kurum ve kuruluşların yanı sıra ülke genelinde dereceye giren okullar da ödül alacak. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 19 Mayıs, İçdaş, Spor

Kaynak: İHA

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