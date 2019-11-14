Haberler » 3. Sayfa » Kaleşnikoflu bombacı firari hükümlü yakalandı - Haber

Kaleşnikoflu bombacı firari hükümlü yakalandı

Kaleşnikoflu bombacı firari hükümlü yakalandı Adana'da cezaevinden firar ettikten sonra bir iş yerine el yapımı bomba atan ve bir iş yerine de uzun namlulu silahla saldıran hükümlü polis tarafından yakalandıADANA - Adana'da cezaevinden firar ettikten sonra bir iş yerine el yapımı bomba atan ve...

14.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:35
Kaleşnikoflu bombacı firari hükümlü yakalandı
'da cezaevinden firar ettikten sonra bir iş yerine el yapımı bomba atan ve bir iş yerine de uzun namlulu silahla saldıran hükümlü polis tarafından yakalandı
ADANA - Adana'da cezaevinden firar ettikten sonra bir iş yerine el yapımı bomba atan ve bir iş yerine de Kaleşnikofla saldıran hükümlü polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim'de bir iş yerine el yapımı bomba atılarak saldırı gerçekleştirildi. Ardından 11 Ekim günü bir iş yerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bu iki olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlının birden fazla kişiyle tehdit, hırsızlık eşyasını satın alma suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezaevinde yatarken firar eden Ramazan E. olduğu belirlendi. Bunun üzerine devreye İnfaz Büro Amirliği dedektifleri devreye girerek hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün Alparslan Türkeş Bulvarında bir otomobilde valilik yönüne gittiği belirlendi. Polis otomobili takibe başlayınca firari hükümlü otomobilden inip Mithatpaşa Mahallesinde kaçmaya çalıştı. Ancak infaz dedektifleri Ramazan E'yi kısa süren kovalama sonrası yakaladı.
Emniyete getirilen firari hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürülürken, hakkında bomba ve uzun namlulu silahla mala zarar vermekten işlem de yapıldı.
Ramazan E'nin olayda kullandığı uzun namlulu silah da ele geçirildi.
Kaleşnikoflu bombacı firari hükümlü yakalandı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:34 Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
11:33 Bolu'da kaçak çay ve sigara operasyonu: 16 gözaltı
11:31 "U" dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu
11:31 Çalındı zannettiği inekleri otlarken bulundu
11:28 Kıskançlık cinayeti zanlısı Uzman Başçavuş tutuklandı
09:05 Polisten kaçan şahıs, metrobüs yoluna girerek izini kaybettirdi
04:06 Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı
22:26 Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:39:40