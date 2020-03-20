Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaleşnikoflu saldırıya 4 tutuklama - Haberler

Kaleşnikoflu saldırıya 4 tutuklama

Kaleşnikoflu saldırıya 4 tutuklama Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı Polis iki uzun namlulu silah ele geçirdi Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına...

20.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:08
Kaleşnikoflu saldırıya 4 tutuklama
Adana 'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı
Polis iki uzun namlulu silah ele geçirdi
ADANA - Adana'da bir otomobili uzun namlulu silahla tarayıp bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana gelen olayda, 34 MSB 89 plakalı otomobile uzun namlulu silahlar ve tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası Cüneyt Aksüt isimli şahıs başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından zanlılar geldikleri araçlarla kaçarken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayı çözmek için çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı olayda kullanılan otomobilin Denizli Mahallesinde terk edildiğini tespit etti. Polis burada olaya karıştığı değerlendirilen Süleyman T. isimli şahsı yakaladı. Zanlının alınan ifadesinde olay günü saat 06.30 sıralarında Seyfettin B., Cemil E.ve Gazi Ç. isimli şahısların kendisine bir çuval içerisinde malzeme getirdiğini ve saklamasını söylediğini ifade etti. Polis çuvala el koyup açtığın da içerisinde 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 2 tabanca toplam 113 adet 7.62 çapında fişek ve iki adet cep telefonu olduğu tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen Aydın T., Bayram T., Süleyman T. ve Barış D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olaya karıştığı öne sürülen S.B., C.E, A.K., A.A. ve G.Ç.isimli şahısların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı. Kaleşnikoflu saldırıya 4 tutuklama

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kaleşnikoflu saldırıya 4 tutuklama
Etiketler : Adana, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Haberler
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Haberler
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haberler
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading