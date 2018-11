- Kaletepe'ye dev Türk bayrağı

27 Kasım 2018 Salı 14:51



- Kaletepe'ye dev Türk bayrağıKaletepe zirvesine dikilen 50 metre yüksekliğindeki direğe bayrak asıldıHAKKARİ - Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi Kaletepe zirvesinde dikilen 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında bayrak asıldı. Kaletepe zirvesinde düzenlenen bayrak asma törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Doruk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan Vekili Metin Göktepe, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, mahalle ve köy muhtarları katıldı.Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Özel Harekat polisleri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Vali Akbıyık, sözlerine "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğruna ölen varsa vatandır" şiiriyle başladı. Vali Akbıyık, "Damarlarımızdaki kanın son damlasına kadar yaşadığımız bir ana şahitli etmek için burada bulunuyoruz. Öncelikle burada bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Özellikle şu an görevi başında bulunan bütün asker ve polis kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. 50 metre yüksekliğinde, 15x10 metre ebatlarında ve 165 bin TL tutarındaki bayrağımızın göklere dikilişini gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Kaletepe'mizin zirvesinde Hakkari'nin her yerinden görülecek olan şeref nişanemizi şimdi olduğu gibi daima göklerde göreceğiz. Bu topraklar her daim büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asil dalgalanışını yaşamak içindir. Necip Fazıl diyor ya, 'Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi.' İşte bizde bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin diye ecdadımızın mazide verdiği mücadeleye devam ediyoruz. Buraya kadar gelen herkese tekrar teşekkür ediyor, İstanbul'da helikopter kazasında kaybettiğimiz 4 şehidimizi anarak hepinizi selamlıyorum" şeklinde konuştu.Konuşmadan sonra İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından dev bayrak göndere çekildi.Bayrak töreninin ardından Vali Akbıyık ve beraberindekiler, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Kaletepe zirvesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.Vali ve beraberindekiler, daha sonra bir lokantada mahalle ve köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldiler.