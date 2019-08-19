Kaleye çıkarken ayağını burkan genç kız sedyeyle kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da, arkadaşlarıyla kaleye çıktığı sırada dengesini kaybederek düşüp ayağını burkan genç kız, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, kentin merkez Akmescit Mahallesi'nde meydana geldi. Kentin simgesi olan 226 metre yüksekliğindeki Afyonkarahisar Kalesi'ne arkadaşlarıyla çıkmaya çalışan ve kimliği açıklanmayan genç kız, dengesini kaybederek düşünce sağ ayağını burktu. Kalenin zirvesine 30 metre kala olduğu yere oturan genç kız, ayağının üzerine basamadığını ve aşağı inemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı bulunduğu yerden indirmek için AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede gelen AFAD ve itfaiye ekipleri 196 metre yükseklikten genç kızı sedyeyle taşıyıp, merdivenlerden indirdi. 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.



Kaynak: DHA