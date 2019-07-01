01.07.2019 17:13
Haberler » Güncel » Haber

Kalıcı konutların alt yapısı bakıma alındı

Kalıcı konutların alt yapısı bakıma alındı

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesi yağmur suyu hatlarında tamir ve bakım çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesi yağmur suyu hatlarında tamir ve bakım çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Kalıcı Konutlar Bölgesinde yenileme ve bakım çalışmasına başladı. Bölge genelinde bulunan özellikle ana kanalizasyon hat kapaklarını yenileyen ekipler, yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı. Alt yapı hatlarında meydana gelecek sorunlara karşı tedbir amaçlı yürütülen çalışmalar bölge genelinde yenileme ve bakım işlemini kısa süre içinde tamamlayacak. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:29 Minik Elif öldü, anne- babası ağır yaralandı
18:29 Ceylanpınar'da "Benim de bir fikrim var" projesi
18:28 Büyükşehirli yıldızlar milli takımda
18:28 Son dakika! Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
18:27 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ TEK TEKER GEÇEN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI
18:27 7 aylık bebek tedavi için hastaneye götürülürken kazada öldü
18:26 Adana'da orman yangını