Kaynak: AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Parti-marti, belediye başkanlığı, bakanlık-makanlık bunların hepsi geçicidir, geçici. Kalıcı olan ay yıldızlı bayrağımızdır. Kalıcı olan huzurumuzdur, birliğimizdir, kardeşliğimizdir." dedi.Bakan Gül, Hacı Bayram Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında AK Parti Hacı Bayram seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.Burada seçim otobüsünün üzerinden halka hitap eden Bakan Gül, "Cumanız mübarek olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hacı Bayram Veli'nin gölgesinde olmak, bu güzel mabedin ve ezanların sesinin altında olmak, ay yıldızlı bayrağın altında olmak, kıyamete kadar bağımsız ve hür yaşamak bu milletin hakkıdır. Hiç kimse engelleyemeyecek karşısında bu milleti bulacaktır." dedi.Bakan Gül, Ankara'nın her zaman istiklalin ve istikbalin şehri olduğunun altını çizerek, "Ankara bir milli mücadele şehri. Ankara'nın kalbi de Altındağ. Ankara'ya ne zaman düşman ayak basmak istese Ankara'nın yiğit insanları 'Türkiye eğilmez, vatan bölünmez.' dedi. Can verdi, baş verdi. Baş eğmedi bu millet." ifadelerini kullandı."Bu millete kimse baş eğdiremez"Türk milletine kimsenin baş eğdiremeyeceğinin altını çizen Bakan Gül, "Bu coğrafyada, bu dünyada hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve hiçbir milleti esaret altına almamış sadece ve sadece Türk milleti var. Kıyamete kadar da hiç kimse topraklarımızı işgal edemeyecek. Cüret edenlere '15 Temmuz gibi' dar ederiz." dedi.Bakan Gül, ülkenin birliği beraberliği için çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:"Parti-marti, belediye başkanlığı, bakanlık-makanlık bunların hepsi geçicidir, geçici. Kalıcı olan ay yıldızlı bayrağımızdır. Kalıcı olan huzurumuzdur, birliğimizdir, kardeşliğimizdir. Bu ülke, ne zaman başını kaldırsa, bu ülke ne zaman dimdik durmaya başlasa hemen bir senaryo yazmaya başlıyorlar. Bu devleti engellemeye çalışıyorlar. Bu ülkede sağlıkta, ulaşımda, ekonomide hep milletimize tepeden bakan milletimizin sorunları ile ilgilenmeyen bir zihniyet vardı. Her zaman milletin şu sorunu var, 'Halının altına süpür', şu sorunu var, 'halının altına süpür.' Ama 3 Kasım 2002'de milletimizin oyları ile Recep Tayyip Erdoğan geldi. Halıyı kaldıra kaldıra, süpüre süpüre gidiyoruz. Sorunları çöze çöze gidiyoruz.""Ameliyat parası için 'Git traktörünü sat' diyorlardı"Türkiye'de sağlıkta gelinen noktayı da anlatan Bakan Gül, şunları söyledi:"Uzak değil şurada Dışkapı SSK Hastanesinde nice canlar orada hastane parası ödeyemediği için rehin kaldı. Ameliyat parası bulamadığı için Polatlı'dan, Haymana'dan, Bala'dan, Çorum'dan, Çankırı'dan gelen hemşehrim burada 3 gün o battaniyeleri serip oturdu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ağrı kesici yazsa antibiyotik yazsa 60 lira 100 lira antibiyotik parası vardı. Doktor derdi ki 'Ameliyat olacaksın.' Peki ne zaman? '20 bin 40 bin, 50 bin bul.' Ne yapacağım? 'Git 'traktörünü-evini-arabanı sat.' Satanlar oldu. Peki araban yok traktörün yok ne yapacaksın? Ne yaparsan yap. AK Parti geldi. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. Hastanede rehin kimse kalmaz. 'Devlet millet için var' dedi. Biz bu memleketi sokakta bulmadık. Bizim tek partimiz var, memleketimiz. Tek seçimimiz var, memleketimizin daha da güzelleşmesi."Gül, bu ilerlemeleri çekemeyenlerin olduğunu hatırlattı."Altındağ için güçlü desteğinizi bekliyoruz"Bakan Gül, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı için destek istedi. Balcı'nın Altındağ'ın her sorununu bilen, büyükşehir genel sekreterliği ve akademik çalışması tecrübeli bir isim olduğunu belirten Gül, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Özhaseki için de destek talebinde bulundu."Kuş tek taraflı uçamaz. Hem Altındağ hem de Ankara'yı kazanacağız ki Altındağ'a hizmetleri artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Gül, "Hükümet de arkanızda Cumhurbaşkanımız da arkamızda hizmetleri artırarak sürdüreceğiz. Biz Altındağ'a projelerle geliyoruz daha fazla hizmetle geliyoruz. Karşı tarafta balonunu Pensilvanya'nın şişirdiği ipini Kandil'in tuttuğu balon ittifakı var. Ama o balonu 31 Mart'ta Altındağ patlatacak, Ankara patlatacak, Türkiye bu balonu patlatacak" diye konuştu."Hiç kimse için hakkaniyetsizlik yapılmayacak"Bakan Gül, konuşmasında, ikinci kırmızı çizgilerini de "Hiç kimse için adaletsizlik, hiç kimse için hakkaniyetsizlik yapılmayacak. İkinci kırmızı çizgimiz de budur. Hiç kimseye ayrımcılık, ayrıcalık yapılmayacak bir hukuk ve demokrasi düzenimizde güçlendireceğiz." şeklinde sıraladı.Yakın zamanda açıklayacakları yargı reformuyla bunu sağlayacaklarını belirten Bakan Gül, "Eskiden FETÖ yargıyı ele geçirmiş, kendisi gibi olmayanlara da tepeden bakıyor, kumpaslar kuruyordu. Bu milletin yargısı millet için hizmet edecek. O yüzden herkesin güvendiği yargı sistemini de kuracağız. Biz bu millete ve memlekete aşığız. Sizlerin en güçlü desteğini alacağımıza inanıyorum." dedi.AK Parti Hacı Bayram seçim irtibat bürosunun açılışına, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Cumhur İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı.