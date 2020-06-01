Kalifornia'da kaybolan Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldı

Kalifornia'da kaybolan Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldıWashington, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan 27 yaşındaki Umut Felik adındaki Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldıABD'nin California eyaletinde nehre girdikten sonra...

01.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:42
Kalifornia'da kaybolan Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldı
Washington, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan 27 yaşındaki Umut Felik adındaki Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD'nin California eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi. California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.Olay sırasında yanlarında bulunan 4 arkadaşından biri Demirören Haber Ajansı'na (DHA), yerel saatle 10.00 sıralarında güvenlik güçlerinin nehirde bir bedene ulaştıklarını ve yerel saatle 13.00 gibi teşhis için bedenin karaya getirildiğini belirtti. Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.
3 GÜNDÜR ARANIYORDU
Perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren Felik, Şerif Departmanı tarafından 3 gündür aranıyordu. Olay 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sabah saat 10: 30 sularında Webb Tract'in kuzeyindeki San Joaquin Nehri'nde meydana gelmişti.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Çorum'un Kargı İlçesi esnafından mobilyacı Ahmet ve Sacide Felik'in Amerika'da üniversitede eğitim gören oğlu 27 yaşındaki Umut Felik, 4 arkadaşı ile beraber bot ile nehire açıldı. Bu sırada yüzmek için San Joaquin Nehri'ne atlayan Umut Felik, bir daha çıkamadı. Olay; 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sabah saat 10: 30 sularında, Şerif Ofisi, Webb Tract'in kuzeyindeki San Joaquin Nehri'nde meydana geldi. Contra Costa Şerif Ofisi Deniz Devriye Birimi, Solano County, Sacramento County, San Joaquin County ve ABD Sahil Güvenlik tarafından Umut Felik'i kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz olayı bizzat takip ederek sürekli güvenlik güçleriyle irtibatta olduklarını belirtmişti. Kalifornia’da kaybolan Türk gencinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, DHA, Güncel, Haber

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