04.07.2019 22:13
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- Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

- Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde depremCALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

- Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Kaliforniya eyaletinin güney kısmında, Ridgecrest kenti yakınlarında yerel saatle 10.30'da 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktardı. Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. - Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

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