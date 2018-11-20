Kaliforniya'da Bilanço Artıyor

20 Kasım 2018 Salı 11:42



20 Kasım 2018 Salı 11:42

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.Tarihinin en büyük felaketini yaşayan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında bilanço artıyor. Yaklaşık bir hafta önce başlayan yangında 79 kişi hayatını kaybetti, 700 kişiden haber alınamıyor. Şiddetli rüzgar ve kuraklık nedeniyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında, en az 250 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bölgede bulunan hastanelerde tedavi edilen hastalar ise çevre hastanelere sevk edildi.Felaketle mücadele eden Kaliforniya'yı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, orman yönetiminin yetersiz kaldığını ifade ederek yetkilileri sert bir dille eleştirdi. Trump, zayıf orman yönetimlerinin hükümetten aldıkları ödeneklerin utanç verici olduğunu ifade ederken bölgedeki arama kurtarma ekiplerini ise çalışmalarından ötürü tebrik etti.Ünlüler tahliye edildiYangının etkili olduğu Malibu bölgesinde bazı Hollywood yıldızlarının da evleri bulunuyor. Lady Gaga, Kanye West ve ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ve diğer ünlüler felaket bölgesinden tahliye edildi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan ünlüler, güvende olduklarını duyurdu. - CALİFORNİA