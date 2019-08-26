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Kaliforniya'da çalı yangını helikopterler müdahale etti

Kaliforniya'da çalı yangını Helikopterler müdahale ettiABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgarla hızla yayıldı.

26.08.2019 18:27
Kaliforniya'da çalı yangını helikopterler müdahale etti
Kaliforniya'da çalı yangını Helikopterler müdahale etti
ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan çalı yangını, esen rüzgarla hızla yayıldı. Şehrin üstü dumanla kaplanırken, çok sayıda itfaiye personeli ve 3 helikopter yangına müdahale etti.
Kaliforniya'nın Los Angeles kentinin kuzeyindeki Glendale bölgesinde, otoyol kenarındaki geniş çalılıkta yangın çıktı. Rüzgarla birlikte hızla yayılan alevler, otoyol ve çevresindeki insanların panik yaşamasına neden oldu. Yangına, 215 itfaiye personeli ve 3 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Kaliforniya'da çalı yangını helikopterler müdahale etti

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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