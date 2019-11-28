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- Kaliforniya'da korkutan yangın- Olağanüstü hal ilan edildi

- Kaliforniya'da korkutan yangın Olağanüstü hal ilan edildiWASHINGTON - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak 2 bin 500 hektarlık alanı küle çevirdi.

28.11.2019 01:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:43
- 'da korkutan yangın
Olağanüstü hal ilan edildi
WASHINGTON - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak 2 bin 500 hektarlık alanı küle çevirdi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Padres Ulusal Ormanı'nda Pazartesi günü başlayan yangın devam ediyor. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Santa Barbara kentine ulaştı. Hızla yayılan yangınla mücadele etmek için 600 itfaiye eri, 9 helikopter ve 10 hava tankeri görev alırken, yaklaşık 5 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Binlerce evin tehlikede olduğu belirtilirken, Los Padres Ulusal Ormanı İtfaiye Şefi Jimmy Harris, "Söndürme işlemi dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek en zorlu koşullar altında devam ediyor. Bu noktada birkaç sert rüzgarla karşılaştık. Bu da yangını gördüğümüz noktaya kadar taşıdı" ifadelerini kullandı. İtfaiye Şefi Harris, yangının çıkış yerinin henüz bulunamadığını ifade ederken, şiddetli yağış beklediklerini belirtti. Yangında 2 bin 500 hektarlık alan küle döndü. Bölgede büyük çaplı elektrik kesintileri yaşanırken, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom olağanüstü hal ilan etti.
- Kaliforniya'da korkutan yangın- Olağanüstü hal ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel

Kaynak: İHA


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