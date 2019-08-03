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Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde toprak kayması riski olan bölgeye giren bir grubun altındaki yamaç çöktü, 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

03.08.2019 10:35 Kaliforniya'da uçurum çöktü: 3 ölü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde toprak kayması riski olan bölgeye giren bir grubun altındaki yamaç çöktü, 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehri yakınında akşam saatlerinde üstünde insanların da bulunduğu bir uçurumda çökme meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada 1 kişinin olay yerinde diğer ikisinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yamacın bulunduğu Encinitas ilçesi belediyesi, hayatını kaybedenlerin, girmenin yasak olduğu ve toprak kayması riski olan bölgede dolaştığı ve tabelalarla yapılan uyarıları dikkate almadıklarını açıkladı. Yetkililer, yamacın 9 metre yükseklikten çöktüğünü kaydetti. - LOS ANGELES

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, San Diego, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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