Haberler » Dünya » Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek

Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek

Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple Inc Kaliforniya eyaletinde ev fiyatlarının artmasına neden olan emlak krizinin aşılması için 2,5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu

04.11.2019 16:27Kaliforniya'daki emlak krizine karşı Apple'den 2,5 milyar dolarlık destek
Dünyanın en zengin şirketlerinden Apple, Kaliforniya eyaletinde ev fiyatlarının artmasına neden olan emlak krizinin aşılması için 2,5 milyar dolarlık destek taahhüdünde bulundu.

Bunun 1 milyar doları, uygun fiyatlı konut projelerini başlatmak veya canlandırmak için hükümet yetkilileriyle ortaklaşa yönetilen bir fona aktarılacak. Diğer 1 milyar dolar da öğretmen, hemşire, polis ve itfaiye gibi meslek gruplarında çalışan ve ilk kez ev sahibi olacak kişilere mali yardım sağlamak için kullanılacak. Kalan 500 milyon dolar ise Apple şirketinin bulunduğu bölgeye uygun fiyatlarda konut yapımı için harcanacak
Euronews.com'da Görüntüle

Kaliforniya, Apple, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
00:03 Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin belgelerin yayımlanmasına başlandı
23:26 İmran Han: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla tazminat ödemekten kurtulduk
21:57 ABD-İran ilişkilerini 40 yıl önce koparan baskının yapıldığı büyükelçilik binası bugün ne durumda?
21:22 Budapeşte'de 'Orban'ı yenen' belediye başkanı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok önemli tavsiyeler aldım
21:07 Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap
19:37 Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü
16:26 Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu
14:50 Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü
13:12 161 TL karşılığında iddiaya giren kişi, hayatını kaybetti
10:55 Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti
5.11.2019 00:09:30