- Kaliforniya
'daki orman yangınlarında ölü sayısı 44'e yükseldi
CALİFORNİA - ABD
'nin Kaliforniya eyaletini saran orman yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, ölü sayısının 44'e yükseldiği açıklandı. ABD'nin, Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz Çarşamba
günü başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. Kalifornia'nın Woolsey Hill
ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 bin'den fazla insan Malibu ve Los Angeles
bölgesinden tahliye edildiği açıklandı.Eyalet tarihinin en ölümcülüButte İlçesi Emniyetinden yapılan açıklamada, Kaliforniya'nın kuzeyinde 42 kişinin, Woolsey Hill ilçesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısının 44'e çıkmasıyla Kaliforniya Eyalet tarihinin en ölümcül orman yangınlarını yaşadığı ifade edildi."Yangınlar yayılmaya devam edecek"Amerikan Meteorolog Dave Hennen sert rüzgarların eyaletin güneyinde etkili olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, güneydeki yangınların yayılabileceğini ifade etti. Meteorolog Hennen, Salı günü Santa Ana kasırgasının bölgeye varacağını hatırlatarak, yangının hangi yöne doğru yayılacağının tespit edilemeyeceğinin altını çizdi.
Amerika Birleşik Devletleri,Kaliforniya