Kaliforniya Doğal Afetlerle Mücadele Ediyor

30 Kasım 2018 Cuma 13:16



30 Kasım 2018 Cuma 13:16

ABD'nin Kaliforniya eyaleti bölge tarihinin en büyük orman yangınının ardından sele teslim oldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 88 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından Kuzey Kaliforniya bu kez de sele teslim oldu. Perşembe günü öğleden sonra başlayan yağış şiddetini arttırarak sele neden oldu. Doğal afetlerle mücadele eden Kaliforniya'da pek çok araç yolların sular altında kalması nedeniyle mahsur kaldı, trafik kilitlendi. Yolda kalan yaklaşık 100 araç ve 3 evde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede elektrik direkleri ve ağaçlar devrilerek hasara yol açtı. Orman yangının ardından hayalet şehre dönen Kaliforniya'nın Paradise kasabası selden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.(İHA)