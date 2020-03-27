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Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle her geçen gün ölüm ve vaka sayısı artarken, test kitleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin "acil durumda kullanım izni" vermesi durumunda Kalirforniya merkezli bir şirket, iki ay içerisinde ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek.

27.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 22 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) dünya çapında etkisini artırırken, test kitleri ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Kalirforniya merkezli bir şirket, iki ay içerisinde ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek.

ÇİN'DE BAŞARILI SONUÇLAR VERDİ

Time dergisinden Alice Park'ın haberine göre, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), 'acil durumda kullanım izni' vermesi halinde, Kaliforniya merkezli bir şirket, önümüzdeki iki ay içerisinde, ABD'nin ilk kan-tabanlı, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek. Çin merkezli bir şirket tarafından geliştirilen bu test, krizin yoğun dönemlerinde Çin'de yaygın olarak kullanıldı ve başarılı sonuçlar verdi.

Söz konusu kitin son derece hızlı ve yaygın bir şekilde kullanılabileceğinin altını çizen Dr. Jack Jeng, "Üzerinde çalıştığımız testin bir avantajı da evde, tamamen hasta tarafından kullanılabilecek olmasıdır" dedi.

VAKALARIN HIZLI TESPİTİ İÇİN KULLANILDI

Testin kullanımı, salgının en yoğun döneminde Çin Hastalık Kontrol Merkezi tarafından onaylandı ve halk sağlığı görevlilerinin Vuhan'da gelişen vakaları ele almasına yardımcı oldu. Kan tabanlı bu testin, karmaşık laboratuvar tesislerinde uygulanması gereken gen tabanlı test yöntemlerinin mümkün olmadığı bir zamanda devreye sokulması, Çinli yetkililerin Vuhan'da durumu kontrol altına almasına fayda sağladı. Bir kısmı Vuhan'da olmak üzere 30 hastane ve sağlık departmanı, vakaların hızlı tespiti için bu testi kullandı.

Test en basit şekliyle, vücudun koronavirüse maruz kaldığında ürettiği antikorları değerlendirmektedir. Bu antikorların kanda bulunması, bir kişinin koronavirüse maruz kaldığını ve ona karşı bir bağışıklık reaksiyonu geliştirdiğini ya da doğal bir bağışıklığa sahip olduğunu göstermektedir.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÜRETİLMİŞ İLK EV KİTİ OLACAK

Testin geliştiricilerinden Stephen Chen'e göre, geliştirdikleri test, onaylanması durumunda, dünya çapında koronavirüse karşı üretilmiş ilk ev kiti olacak. Ancak söz konusu test Çin'de, ülkedeki yasal düzenlemeler nedeniyle sadece doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından uygulandı.

Testin kullanımının oldukça kolay olması, kitlelerce rahat bir şekilde kullanımının önünü açacaktır. Buna göre hastalık şüphesi taşıyanlar, test kitini üreten şirketin, bu durum için geliştirdiği telefon uygulamasını indirerek işe başlıyor ve hasta oldup olmadıklarını anlayabilmek için bazı sorulara cevap veriyorlar. Halk sağlığı yönergelerine göre ateş, öksürük ve nefes darlığı, bilinen semptomlar arasında yer alıyor. Yakın zamanda bir hastalığa maruz kalmak veya kalıcı bir hastalık taşıyor olmak da riski artıran faktörler arasında.

HAMİLELİK TESTİNE BENZİYOR

Şayet kullanımına başlanırsa, kullanıcılar hamilelik testi ile aynı mantıkta çalışan bir test kitine sahip olacak; tek fark, idrar yerine kan kullanacak olmaları. Test kitine tek bir damla kan ve iki damla çözelti koyan kullanıcılar, sonrasında 15 dakika içinde sonuç almayı başaracak.

Ardından, sonucun fotoğrafını uygulama aracılığıyla uzmanlarla paylaşan kullanıcılar, onlardan uygun tavsiyeleri alacak. Böylelikle, yoğun bakım için bir hastaneye gitmeleri gerekip gerekmediğini de anlayacaklar.

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Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kaliforniya, Güncel

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ABD'de Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek

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