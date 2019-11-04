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Kaliforniya Valisi'nden Trump'a ironik cevap

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir süredir devam eden yangınların kontrol altına alınmamasıyla ilgili Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Newsom tarafından iklim değişikliğine inanmamakla suçlandı.

04.11.2019 17:54Kaliforniya Valisi'nden Trump'a ironik cevap

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir süredir devam eden yangınların kontrol altına alınmamasıyla ilgili Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Newsom tarafından iklim değişikliğine inanmamakla suçlandı.

Kaliforniya'da geçen hafta başlayan, birçok evin yanmasına ve insanların tahliyelerine sebep olan orman yangınları devam ederken, San Bernardino bölgesinde görülen yangınlar sebebiyle 490 ev boşaltılmıştı. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangınların, yerleşim yerlerine kadar uzandığı belirtilmişti.

Söz konusu yangınların kontrol altına alınamamasıyla ilgili Trump, Kaliforniya Valisi Newsom'ı 'orman yönetimi' konusunda oldukça 'kötü bir iş çıkarmakla' suçlamış ve resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu eleştiriyi yapmıştı:

"Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'a tanıştığımız ilk gün, patronlarının, çevrecilerin ondan ne talep ettiği fark etmeksizin, ormanların temizlenmesi gerektiğini söylemiştim. Her yıl yangının güçlenmesi ve Kaliforniya'nın alev altında kalmasıyla federal yönetimden para yardımı istiyor. Vali, kendini toparlamalısın."

Trump'ın eleştirilerine karşılık Kaliforniya Valisi Newsom da, şu paylaşımı yaptı:

"Siz iklim değişikliğine inanmıyorsunuz, bu yüzden bu sohbetten muafsınız."



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kaliforniya, Dünya

Kaynak: DHA

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