Kaligrafinin Çağrısı: Ses" Sergisi 6 Mart'ta Açılacak

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü bünyesinde düzenlenen "Kaligrafinin Çağrısı: Ses" başlıklı uluslararası kaligrafi sergisi, 6 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Banu Bulduk Türkmen'in yaptığı sergi, Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi'nde açılacak.Temanın ses kavramı olarak belirlendiği sergide, ulusal ve uluslararası kaligrafi sanatçılarının orijinal eserleri izlenime sunulacak.Sergide aralarında Abdullah Savcı, Adem Sakal, Aynur Kuş, Banu Bulduk Türkmen, Bünyamin Kınacı, Byoung-il Sun, Çiğdem Demir, Denis Brown, Erhan Olcay, Ewan Clayton ve James Fazz Farrell'in bulunduğu 40 sanatçının eseri yer alacak.