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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

09.10.2019 14:00Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-O'Brein görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Kaynak: AA

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