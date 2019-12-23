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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi.

23.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:48 Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğine dikkatin çekildiği görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ve Türkiye'nin bu konudaki ilkeli tutumunun vurgulandığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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