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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü.

23.12.2019 20:37 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:37 Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğine dikkatin çekildiği görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ve Türkiye'nin bu konudaki ilkeli tutumu vurgulandı.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

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