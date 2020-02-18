Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasına tepki gösterdi: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ziyaretine gittikleri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmeye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

GÖRÜŞME CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİ YAPILMIŞTI

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül'ün İstanbul Ayazağa 'daki çalışma ofisinin yanındaki askeri alana helikopterle inerek üç saat civarında görüştükleri, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen "adaylığını koymaması" ricasını ilettikleri ifade edilmişti.

"ONLARA GİT DENMİŞ GELDİLER"

Bu görüşme ile ilgili bugün bir açıklama yapan Abdullah Gül, "Geçmişteki ilişkilerimiz çerçevesinde onlar bana herhangi bir şeyi telkin etme durumunda değillerdi. Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" dedi.

"BİZ KİMSEDEN TALİMAT ALMADAN GİTTİK"

Kalın ise görüşmeye ilişkin Gül'ün yaptığı "Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" sözlerine tepki gösterdi. Kalın, "Geldiler, bizi dinlediler ve gittiler' şekilde bir değerlendirme yapıldığını üzülerek görüyorum. Biz kimseden bir talimat veya direktif almadan gittik. Fikir alışverişinde bulunduk. Uzun görüşmelerimiz oldu. Kendilerinin yeni yeni giriştikleri siyasi sürece uygun hale getirmek yaşanan gerçeklikle uyum arz etmemektedir" şeklinde konuştu.