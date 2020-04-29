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Kalın bağırsağındaki kitle kapalı ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu

Şırnak'ta kalın bağırsağında kitle olan 68 yaşındaki Hadice Öklü, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

29.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:28
Şırnak'ta kalın bağırsağında kitle olan 68 yaşındaki Hadice Öklü, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
İdil ilçesinin Teke köyünde yaşayan Öklü, kanama şikayeti ile İdil Devlet Hastanesine başvurdu.
Yapılan muayenin ardından Öklü Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede yapılan tetkikte kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan Öklü'ye Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Can Akgün ve ekibi tarafından kapalı bağırsak (Laparoskopik Low Antrerior Rezeksiyon) ameliyatı yapıldı.
Bir haftalık tedavinin ardından taburcu edilen Öklü sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Öklü, ameliyatı gerçekleştiren Akgün ve ekibine teşekkür etti.
Öklü'nün eşi Mehmet Şerif Öklü de doktorların ve sağlık ekibinin ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Ameliyatı gerçekleştirildi. Artık o eski ağrıları kalmadı. Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Op. Dr. Can Akgün hastanın büyük tuvaletinde kan görmesi üzerine hastanelerine geldiğini anlatarak, endoskopik incelemeler ve radyolojik görüntülerle kalın bağırsağında kitle tespit ettiklerini belirtti.
Kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdiklerini aktaran Akgün, şöyle konuştu:
"Bu tür hastalıkların tedavileri genellikle üçüncü basamak hastanelerde uygulanıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Özhan Albayrak, anestezi uzmanları Kamuran Uluç, Orçun Sercan ile yaptığımız planlamanın ardından ameliyatı tamamladık. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olan ekibime ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim."
Akgün, kentte ilk defa yapılan bu ameliyatın başarılı sonuç vermesinin mutlululuğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Kalın bağırsağındaki kitle kapalı ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, İdil, Güncel, Haber

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