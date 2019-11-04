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Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

04.11.2019 18:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz."
Kalın:

İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Kaynak: AA


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