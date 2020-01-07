Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz

Suriye'de gerçekleşen Putin-Esed görüşmesine ilişkin Kalın "Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır." açıklamasını yaptı.

Kalın'ın açıklamasından satır başları:

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

LİBYA AÇIKLAMASI

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

YERLİ OTOMOBİL

İnsanımızın yerli otomobili ve biz de dahil olmak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ekonomisi, teknolojisini A'dan Z'ye dönüştürecek devrim niteliğinde bir hayal gerçekleşmiş olacaktır.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu da öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor.

PUTİN-ESED GÖRÜŞMESİ

Sayın Putin'in sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesi yarın Türk Akımı programından önce olacak. Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, biz ona bir şey diyemeyiz. Kendisinin gözlemleri varsa yarın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır. Sadece insani anlamda mültecilere yardımcı olmuyoruz, aynı zamanda sınır güvenliğimizi de sağlıyoruz. Daha önce DEAŞ, PKK terör örgütleri cirit atmakta idi, bunlar önlenmiş durumda. Burada biz farklı paydaşlarla Rusya, ABD, Avrupa ve Arap ülkeleriyle her zaman işbirliği ve diyalogdan yana olduk. Esed rejimi konusunda bizim pozisyonumuz açık. Biz Esed'in kendisinin Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir yere taşıyacak bir lider olma vasfının kaybettiğini görüyoruz. Bu konuda Rusya ile anlaşamadığımız bir sır değil. Suriye'deki siyasi süreci devam ettirmek adına İdlib mutabakatını ve Astana sürecini hayata geçirmek adına Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Yarın sayın Putin'le yapılacak görüşmede İdlib meselesi, Astana süreci önemli olacak.

SİBEL ÜNLÜ AÇIKLAMASI

Orada istemediğimiz, üzüldüğümüz hadiseler yaşandı. Yemek fiyatları ekonomik düzenlemeyle ilgiliydi. O arada zaman kaybı olduğu anlaşılıyor. Şu anda sorun çözüldü. Eski uygulama nasıl idiyse, yanlış hatırlamıyorsam 3,5 lira ödeyerek yemek yeme imkanları olacak. Üniversite bu konuda gerekli sübvansiyonu sağlayacak. Bir üniversiteli arkadaşımız da intihar etti, kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyor, ailesine başsağlığı diliyorum. Çok hazin bir olay, bu konuyla ilişkilendirdi. Daha sonra ailesi de açıklama yaptı, kızlarının başka sorunlar yaşadığını, kendilerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını, İstanbul Valiliği'nden ciddi destek aldıklarını açıkladılar. Onlar da üzülmüşler, hayatını kaybeden kızlarının böyle bir siyasi polemik konusu haline gelmesinden üzüntü duyduklarını kaydettiler. İnsan onuru, hayatı sözkonusu olduğunda burada hiçbir siyasi mülahazanın meşrulaştırmayacağını aklımızdan çıkartmayalım.