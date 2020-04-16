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Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna "Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. Bunun toplumsal hayata, insan psikolojisine de maliyeti farklı şekillerde olurdu" yanıtını verdi.

16.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:42
Kalın,

Türkiye 'de 1643 kişiyi hayattan koparan, 74 bin 193 kişiye de enfekte olan koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna da yanıt verdi.

Kalın, Türkiye'de koronavirüs salgınının biteceği tarihle ilgili bir şey söylemenin şu an için erken olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de tabii ki bunu Bilim Kurulu'na Sağlık Bakanlığı'na bilim insanlarına soruyoruz. Erken ya da eksik bilgilerle birtakım tarihler telaffuz etmek büyük hata olur. Şu anda bunu söyleyebilecek durumda değiliz. Ne zaman biteceği tamamen mücadelenin başarısına, seyrin nasıl devam edeceğine bağlı. Dolayısıyla size, bana, herkese bağlı. Bu ancak ve ancak kontrol altına alınıp insanlar dünya çapında bağışıklık kazandığı ve aşı bulunduğunda tam anlamıyla kontrol altına alınmıştır denebilecek."

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE SONUÇLARI"

Sokağa çıkma yasağının sonuçlarıyla ilgili de konuşan Kalın ,"Her bir ülke kendi özgün şartlarında bu kararları almak durumunda. Türkiye için de salgının seyrine, alınan tedbirlerin başarısına bağlı olarak bir öngörüde bulunmak mümkün. Bunun dışında tüm tarihler sepkülasyon olmanın ötesine geçmez. Bilim Kurulu bu süreçte ihdas edilmiş en önemli kurumlardan bir tanesi. Bu kurul çok zamanlı bir şekilde kuruldu. Gayet de iyi çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ÜLKEYE MALİYETİ AĞIR OLURDU"

"Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi?" diye sorulan Kalın, bunun ülkeye maliyetinin ağır olacağını ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti: "Her bir ülkenin farklı uygulamaları var. Bazen şehirler arasında bile farklılık olabiliyor. Biz de bunu yaptık. Bu tamamen süreçle ilgili, vaka sayısıyla, yayılmanın dozuyla ilgili olarak değerlendirmeniz gereken konular. Bir sorunu çözeyim derken başka bir sorunu büyütme riskiniz de vardır. Dolayısıyla hiç kimsenin mağdur olmayacağı bire optimal yöntem bulunmak suretiyle bu süreç yönetiliyor. Sürecin tamamına baktığınız zaman, vatandaşlarımızın da bu tedbirleri sahiplenmesi suretiyle şu ana kadar iyi bir süreç yönettiğimizi söyleyebiliriz. Bu başarı hepimizin. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ekonomiye maliyeti çok daha ağır olurdu. Bunun toplumsal hayata, insan psikolojisine de maliyeti farklı şekillerde olurdu. İnsanlar bazen iyi niyetle ama maalesef altında bilimsel veriler olmadan bu tür önerilerde bulunabiliyorlar."

Etiketler: İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel
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