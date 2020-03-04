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Kalın: "Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından...

04.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.
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Kalın: "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor."
Kalın: "Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor."
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Kaynak: AA


4.03.2020 21:48:23