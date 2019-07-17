17.07.2019 16:14
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Kalın: Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecek

Kalın: Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA
İbrahim Kalın, Erbil, Güncel

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