Haberler » Güncel » Kalın: '(İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini... - Haber

Kalın: "(İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

24.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:01
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
(1)
Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu."
Kalın: "(Rejimin saldırılarının durdurulması) Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak."
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22   Giresun'daki örtü yangınları - Haber
19:20   Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Haber
19:18   Mardin'in emektar otomobili müzeye bağışlandı - Haber
19:18   Beypazarı Belediyesinin camilere temizlik hizmeti sürüyor - Haber
19:17   Edirne seyir halindeki otomobil alev alarak yandı - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:23:47