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Kalın-Jeffrey görüşmesi: Güvenli bölge Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede güvenli bölgenin Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak plan ile mümkün olacağı bildirildi.

24.07.2019 14:55
Kalın-Jeffrey görüşmesi: Güvenli bölge Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kabul edildi. Görüşmede güvenli gölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti. 1 saat 20 dakika süren görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı. Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcis Jeffrey ve beraberindeki ABD heyeti geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapmış. Toplantıda, Suriye'ye ilişkin İdlib, güvenli bölge, anayasa komitesi ve siyasi süreç konuları ele alınmıştı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmesiyle ilgili "Önerileri bizi tatmin eden düzeyde değil. Henüz anlaşma sağlamadık. Anlaşma sağlanmalı artık sabrımız kalmadı" dedi.

Kalın-Jeffrey görüşmesi: Güvenli bölge Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün

Türkiye, Politika, Güncel

Kaynak: AA

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