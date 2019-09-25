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Kalın, jeffrey ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

25.09.2019 06:28Kalın, jeffrey ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Sözcü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi. Görüşmede; Suriye'deki güncel gelişmeler ve siyasi süreç, İdlib'deki son durum, Anayasa Komitesi'nin teşkili konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, güvenli bölgenin tesisiyle ilgili beklentiler aktarılırken, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, İbrahim Kalın, Suriye, Politika

Kaynak: DHA

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