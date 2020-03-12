Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah...
Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."
12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:16
Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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