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Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah...

Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:16
Kalın:
Kalın: "(Koronaviüs salgını) Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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