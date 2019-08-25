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Kalın: şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler" dedi.

25.08.2019 14:57 Kalın: şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
CUMHURBAŞKANLIĞI sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan 3 asker ile ilgili olarak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler" dedi.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit, 7 askerin yaralanmasına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Kalın, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan üç askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler" ifadelerini kullandı.



İbrahim Kalın, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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