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Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

19.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:44
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın basın toplantısı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."
Kalın: "(Siyanür satışı) Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak."
Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel

Kaynak: AA


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