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Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs...

12.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:20
Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Koronavirüs, Güncel

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