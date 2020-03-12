Kalın: "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi"

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs...
12.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:20
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. (2)
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Koronavirüs, Güncel
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