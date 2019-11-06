CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, " Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek."