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Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir.

09.10.2019 20:14Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün başlayan Barış Pınar Harekatına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. BBC News kanalında katıldığı yayının videosunu da paylaşan Kalın, "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmek ve demografik yapıyı değiştirmek gibi bir planı yoktur. Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



Türkiye, PKK, Politika

Kaynak: DHA

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