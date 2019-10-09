Haberler » Güncel » Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir.

09.10.2019 20:17Kalın: türkiye, kürt kardeşlerimizle değil, pkk ve deaş'la mücadele etmektedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün başlayan Barış Pınar Harekatına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. BBC News kanalında katıldığı yayının videosunu da paylaşan Kalın, "Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmek ve demografik yapıyı değiştirmek gibi bir planı yoktur. Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ'la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ANKARA,



Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:14 California'da orman yangınlarına karşı zorunlu elektrik kesintisi
22:14 Şanlıurfa akçakale sınırından görüntüler
22:13 Uludağ'ın orman bekçileri kırmızı karıncalar
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
22:10 "Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir"
22:10 Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı
22:08 Sayısal Loto çekildi (1)
9.10.2019 22:16:20