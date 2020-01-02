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Kalın: "Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır.

02.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:34 Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve 'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."

Kuzey Afrika, Akdeniz, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

Politika

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